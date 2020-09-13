بعد جدل سيارة زفافه الفخمة.. أسامة منير يدافع عن حمو بيكا

رنا صلاح الدين - دافع الإعلامي أسامة منير، عن مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد الجدل الذي أثاره بسيارته الفخمة يوم حفل زفافه، والتي أصبحت حديث السوشيال ميديا.

وكتب أسامة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" صباح الخير لازم نعرف أن ربنا لما بيحب يعطي إنسان بيعطيه من وسع ومينفعش نسأل ليه وإزي؟ لأن دي إرادة الخالق عز وجل واحنا لا نملك إلا إننا نقول لتكن إرادتك يا رب".

وأضاف:" بيكا ربنا حبه ورزقه من وسع ولا حد يملك الاعتراض على إرادة ربنا، ولكن كل اللي نقدر نقوله هو ربنا يزيده ويفرحه ويرشده للخير".

واختتم حديثه قائلًا:"ووالله فرحت ليه مع إني معرفوش وفرحان إن ربنا مراضيه ومفرحه".

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اسامة منير

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لسيارة حفل زفاف حمو بيكا، وهي من نوع " رانج روفر"، وحرص على تزينها بالورود من الأمام ومن الخلف أيضًا مع كتابة باللغة الإنجليزية اسم "Bika"، وبلغ سعرها ما يقرب من 2 مليون جنيه.

وحضر حفل الزفاف أهالي العروسين والأصدقاء المقربين أيضًا، وأحيا الحفل كل من الفنان حسن شاكوش والمطرب الشعبي محمود الليثي.