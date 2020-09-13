وفاء عامر ترد على شائعة وفاة والدتها: "إشاعة سخيفة زي مطلقها"

رنا صلاح الدين - أعربت الفنانة وفاء عامر، عن غضبها واستيائها الشديد بسبب ما تردد خلال الساعات الماضية حول وفاة والدتها.

وأكدت وفاء أن صحة والدتها بخير وكل ما تردد ما هو إلا شائعة سخيفة.

وكتبت عامر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" الحمد لله، أمي بخير .. إشاعة سخيفة زي مطلقها".

وفاء عامر

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وكانت قد شاركت وفاء عامر في حكاية ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، تحت عنوان "بنات موسى"، وعرضت عبر فضائية dmc.

يقدم المسلسل 6 حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشرة حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع.

حكاية "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، وشارك فيها كل من الفنان صبرى فواز، كمال أبو رية، ديانا هاشم، محمد عز، نادية رشاد، ياسر على ماهر، صفاء جلال، هاجر عفيفى، شاهيستا سعد، مصطفى عبد السلام، محمد العمروسى، وهي من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج محمد أسامة.