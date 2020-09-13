أمينة خليل تكشف عن موعد زفافها

رنا صلاح الدين - أكدت الفنانة المصرية أمينة خليل أنها تعيش حالة من الاستعدادات والتجهيزات لحفل زفافها على خطيبها المهندس عمر طه.

الفنانة المصرية كشفت، في تصريحاتها لبرنامج Et بالعربي، عن موعد زفافها، حيث قالت أنها ستحتفل بعد بعد عام، أي في صيف عام 2021.

ومن ضمن استعدادات أمينة خليل للزواج، هو محاولاتها تعلم الطبخ، حيث أنها نضمت لإحدى الأكاديميات لتعلم فنون الطبخ، وقد نشرت صفحة الأكاديمية على موقع "انستجرام"، مجموعة صور لأمينة وهي تتعلم الطبخ.

أمينة ظهرت في الصور وهي "تبشر البصل"، وتحمر اللحم، وتعد المحشي، وغيرها، وقد بدت في غاية السعادة.

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وكانت الفنانة المصرية أمينة خليل قد احتفلت بخطوبتها في شهر يوليو الماضي في أجواء عائلية، وذلك في منزل الأسرة، بحضور عدد قليل من عائلتي العروسين، التزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، على أن يقام حفل الزفاف بداية العام القادم.

وكانت قد ظهرت أمينة في صورة متداولة من حفل خطوبتها، وقد اختارت الأبيض، حيث تألقت بفستان قصير شديد الأناقة، من توقيع العلامة التجارية Elliatt ، ويصل سعره إلى 6495 جنيها مصريا.

لفنانة المصرية أكملت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة، حيث أسدلت شعرها على كتفيها بشكل منحها طلّة مشرقة، اشعّت فيها جمالاً وجاذبية، وظهر العريس في الصورة خلال مراسم ارتداء خواتم الخطبة، حيث تلقت الفنانة تهاني محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي متمنيين لها النجاح والسعادة والتوفيق بحياتها الجديدة.

وخطيب أمينة خليل هو المهندس عمر طه، وهو يعمل في مجال التصميمات ودرس الهندسة في أمريكا.