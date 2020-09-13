نادي نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنها بصور وكلمات مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد ابنها "جوفاني"، حيث نشرت مقطع فيديو تضمن مجموعة من الصور التي تجمعهما سويا.

نادين أرفقت المقطع، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قالت فيه: "عيد ميلاد سعيد يا حبي الوحيد".

وأضافت: "عقبال ما شوفك أحلى شب ناجح ومبسوط وضلني حدك وجنبك ودعواتي الك يا ابني ترافقك بكل خطوة بحياتك".

الفنانة اللبنانية اختتمت كلامها، بقولها: "الله يحميك و يبعد عنك ولاد الحرام وما تشوف شر ابداً ويفرّح قلبي فيك . بحبك كتير كتير كتير".

يذكر أن الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم قد شاركت جمهورها مؤخرا بصورة حديثة لها، جمعتها بطفليها.

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الصورة التي نشرتها الفنانة اللبنانية، على حسابها بموقع "انستجرام"، كشفت عن جروح وجهها بوضوح، جراء إصابتها في انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

نادين أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "صباح الخير.. طمنوني عنكم ؟ أتمنى لكم الشفاء العاجل".

وكانت الفنانة نادين نسيب نجيم، قد تعرضت لإصابة في وجهها جراء أحداث تفجيرات مرفأ بيروت، وخضعت بسببها لجراحة امتدت إلى ٦ساعات، وبعدها اكتشف الأطباء إصابتها بكسر في الأنف لتخضع لعملية أخرى.

ونشرت نادين من قبل صورة لها في المستشفى، ظهرت فيها بوجه غطته الكدمات، مع إصابة واضحة في الأنف، وكانت محتضنة طفليها.