كريم محمود عبد العزيز يرفض تجسيد السيرة الذاتية لوالده.. تعرف على السبب

رنا صلاح الدين - وكشف كريم السبب وراء رفضه تجسيد الذاتية من خلال لقاءه مع برنامج "its show time"، المذاع عبر قناة سي بي سي، قائلًا:" لازم عشان يتعمل سيرة ذاتية هاتبقى مبنية على الحياة الشخصية واتربى فين وإزاى وعانى من إيه وفيها تفاصيل شخصية كتير".

وأضاف:"أنا عن نفسى مبقتنعش بالمسلسلات دى وبتكون داخلة في حرمة الشخصية اللى بتقدمها وتفضح الناس، وبيكون الشخص عاش وراح لربنا وخلصت الحكاية".

يذكر أن كريم محمود عبد العزيز، ظهر كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، والذي لاقى صدى واسع وردود أفعال قوية من قبل الجمهور والنقاد.

وناقش المسلسل قصة حياة البطل المصري الشهيد أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد في أحداث كمين البرث.