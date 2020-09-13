شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الجزء الثانى من مسلسل "عروس بيروت" مطلع الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على المسلسل اللبناني "عروس بيروت"، بطولة الفنان التونسي ظافر العابدين وكرمن بصيبص، عرض الموسم الثانى مطلع شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعدما حقق الموسم الأول من المسلسل نجاحاً كبيراً، خاصة أنه تناول عدة قضايا بشكل محترف ومميز وأبرزها قضية "الزواج" وتداخل الأهل في اختيارات أولاد هم ، ويعد مسلسل "عروس بيروت، هو النسخة العربية من المسلسل التركى "عروس إسطنبول"،

"عروس بيروت" تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وشارك في بطولته، بجانب ظافر العابدين، عدد من نجوم الفن منهم، شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، وجاد أبوعلي، ومرام علي، وماري تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور علي، وعلاء علاء الدين، وأيمن عبدالسلام، وفايق عرقسوسي، ولينا حوارنة، وسامي أبوحمدان، جينيفر عازار، وفادي إبراهيم.

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وأوشك ظافر العابدين على الانتهاء فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا والذى يخوض به ثانى تجاربه فى السينما المصرية بعد فيلم "أبو شنب" مع النجمة ياسمين عبد العزيز والذى تم عرضه فى عام 2016، ويشارك فى بطولة "العنكبوت" يسرا اللوزى، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب وشيماء سيف وتأليف محمد ناير.