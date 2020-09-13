شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف السبب الحقيقى وراء تأجيل طرح Wonder Woman 1984 للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة Wonder Woman 1984، بطولة النجمة العالمية جال جادوت، منذ فترة أنه من المقرر عرضه فى أكتوبر المقبل بدور العرض السينمائى، بعد أن تم تأجيله مرتين بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، لكن يبدو أن الشركة عادت فى قراراها وتم الإعلان بشكل نهائي عن طرح الفيلم 25 ديسمبر المقبل، أى تأجيل طرحه للمرة الثلاثة، وقالت الشركة المنتجة إن الهدف من التأجيل طرح الفيلم خلال أعياد السنة الجديد، فى حين كشف موقع أن التأجيل يرجع إلى استمرار خوف الشركات المنتجة من طرح الأعمال في تلك الفترة المتخبطة في سوق صناعة السينما.

وطرحت الشركة المنتجة التريلر الثاني والأخير للفيلم قبل عرضه بأسابيع قليلة فى عدد من السينمات بمختلف دول العالم، وسرعان ما شهد التريلر عدد مشاهدات ضخمة خلال وقت قصير من طرحه عبر قناة الشركة الرسمية بموقع يوتيوب.

الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون و الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.

وكان الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، نجح فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.