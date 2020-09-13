رسميًا.. أحمد مكي بطلا أمام كريم عبد العزيز في "الاختيار2" رمضان 2021

رنا صلاح الدين - حسم المخرج بيتر ميمي ما تم تداوله الفترة الماضية حول مشاركة الفنان أحمد مكي، في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي يخوض به النجم كريم عبد العزيز السباق الرمضاني المقبل.

وأعلن بيترانضمام مكي للجزء الثاني من المسلسل ليكون بطلًا أمام كريم عبد العزيز في المسلسل المقرر المنافسة به العام المقبل.

ونشر بيتر ميمي، صورتين جانب بعض للفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وعلق عليها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"الاختيار 2، كريم عبد العزيز، أحمد مكي، رمضان 2021، إنتاج سنرجي، تأليف هاني سرحان".

Advertisements

بيتر ميمي

الجزء الثاني من مسلسل "الإختيار"، من بطولة النجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإخراج بيتر ميمي، وتأليف هاني سرحان، ولم يتم الاستقرار حتى الآن على باقي فريق المقرر مشاركتهم في المسلسل.

وحظى الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة بمتابعة كبيرة من جانب الجمهور المصري بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حيث كان يناقش المسلسل قصة حياة البطل المصري الشهيد أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد في أحداث كمين البرث.