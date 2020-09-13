عبد الرحيم كمال: سعيد بعودة التعاون مع يحيى وشادي الفخراني في رمضان

رنا صلاح الدين - عبر الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال بسعادته لعودة التعاون بينه وبين النجم يحيى الفخراني والمخرج شادي الفخراني في مسلسلهم الرمضاني الجديد " نجيب زاهي زركش".
المسلسل هو التعاون رقم خمسة بين كمال والفخراني والرابع بينه وبين يحيى وشادي الفخراني بعد "لهفة، والخواجة عبد القادر، وونوس" وكان مسلسل شيخ العرب همام من إخراج حسني صالح.
وضحك كمال مطالبا بامساك الخشب خوفا من الحسد وداعيا لمواصلة النجاح.
المسلسل لن يكون صعيديا بل عمل اجتماعي وأكد عبد الرحيم أنه سيكون مفاجأة للجمهور ومن إنتاج سينرجي.
ويشارك في بطولة العمل كل من أنوشكا وكريم عفيفي، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولي كضيفة شرف.
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