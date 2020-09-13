نبيل الحلفاوي يعلق على رحيل فايلر عن الأهلي

رنا صلاح الدين - علق الفنان نبيل الحلفاوي، على حالة الجدل المثيرة حول رحيل المدير الفنى للنادي الأهلى، رينيه فايلر، خاصة بعد الشائعات التي ترددت في الفترة الأخيرة حول انتقاله لتدريب نادي بيراميدز.

ورد الحلفاوي على سؤال إحدى متابعيه والذي جاء كالتالي:"هل فايلر هيكمل معانا لأفريقيا يا قبطان؟".

ومن جانبه رد قائلًا:" طبعا.. مدير فني وصل قبل النهائي في بطولة قارية.. هيسيب فرصة تحقيق لقب مهم ليه؟".

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نبيل الحلفاوي

على جانب آخر يشارك الفنان نبيل الحلفاوي في مسلسل "القاهرة كابول"، الذي كان من المقرر عرضه في السباق الرمضاني الماضي، ولكنه خرج لينافس في الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسل "القاهرة كابول"، بطولة طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، وخالد الصاوي، ونبيل الحلفاوي، ومن إخراج حسام علي، وتأليف عبد الرحيم كمال.