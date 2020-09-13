رسالة خاصة من ميادة الحناوي إلى هاني شاكر

متابعة بتجــــــــــــــرد: وجهت الفنانة السورية ميادة الحناوي، رسالة للفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، في تسجيل صوتي أذاعه برنامج “المساء مع قصواء”، المعروض على قناة ten: حيث قالت: “أحيي الأستاذ هاني، الذي أحبه كثيرا من كل قلبي، وأشد على يديه لأنه يمنع التدهور في الأغنية العربية”.
وتابعت: “قلتها منذ قبل خمس عشرة سنة هناك يد خفية تعبث بالفن، نحن نمر بمرحلة غير جيدة، عندك الأصوات الكبيرة زي عبدالحليم حافظ مع حفظ الألقاب وأم كلثوم إذا بيطلعوا اليوم ما بيمشي حالهم”.
وعن مهاجمة هاني للأغاني والفن الهابط، قالت: “لما اتخذ القرار فيه ناس هاجمته على فيسبوك ودي قلة أدب بيقولوله انت مالك ومالنا، لان فيه شريحة من الجمهور اتعلموا على الفن الهابط حرام، بنشوف كل القنوات الفضائية بتعرض أغاني لمطربات ومطربين معاهم بنات ملابسهن عارية، هادا صار الفن ما عاد فيه فن راقي ونضيف غير قليل”.
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