ياسمين عبد العزيز تسأل احمد العوضي عن اسرارها التي كشفها

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت قناة cbc، عن حلول الفنان أحمد العوضي ضيفاً على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها “معكم”، ونشرت القناة إعلان الحلقة الترويجي، حيث ظهر العوضي متحدثاً عن قصة حبه وزواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، مما دفع الأخيرة لأن تنشر البرومو على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” لتعلق عليه ممازحة زوجها بقولها: “أنت قولت إيه؟”.

وكانت ياسمين قد نشرت عبر حسابها على “إنستغرام”، مؤخراً، “فيديو” ظهرت فيه خلال مداعبتها زوجها على أنغام أغنية “بالبنط العريض” للفنان حسين الجسمي، وعلقت قائلة: “قمة الرومانسية”.

من جانب آخر، انتشرت الفترة الماضية أنباء حول تعاون النجمة ياسمين عبد العزيز مع زوجها الفنان أحمد العوضي في مسلسل جديد للعرض في شهر رمضان المقبل، خاصة أنهما سبق وعملا معاً في مسلسل “لآخر نفس”، الذي تم عرضه في رمضان 2019، وكان هذا العمل شاهداً على قصة الحب التي جمعتهما وتكللت بإعلان زواجهما في رمضان الماضي.

وخرج العوضي لتوضيح هذه الأمور، مؤكداً أنه بالفعل هناك اقتراحات لتقديم مسلسل جديد يجمعه بزوجته في شهر رمضان المقبل، وأنه لا يمانع ذلك خاصة أنهما تعاونا معاً قبل ذلك في مسلسل “لآخر نفس”، لافتاً إلى أنه عندما يكون هناك اتفاق نهائي بشأن عمل يجمعهما سواء في السينما أو الدراما سيقوم بالإعلان عنه مباشرة.