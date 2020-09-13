نعومي أوساكا تفوز ببطولة أميركا المفتوحة للتنس

متابعة بتجـــــــــــرد: أحرزت نعومي أوساكا لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس أمس السبت بعدما فازت 1-6 و6-3 و6-3 على فيكتوريا أزارينكا لاعبة روسيا البيضاء لتتوج باللقب للمرة الثانية في ثلاث سنوات.
ومع إقامة البطولة على الأراضي الصلبة دون حضور مشجعين بسبب جائحة كوفيد-19، لم تتأثر اللاعبة اليابانية المصنفة الرابعة بهذه الأجواء غير المعتادة وقدمت عرضا رائعا لتحصد لقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى.
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