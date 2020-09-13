كريم محمود عبد العزيز يكشف سر رفضه تجسيد قصة حياة والده

متابعة بتجــــــــــــرد: خلال لقائه في برنامج “its show time”، الذي تقدمه الإعلاميتان مها الصغير ودينا حويدق على قناة cbc، قال النجم كريم محمود عبد العزيز: “الدور الذي قدمته في مسلسل الاختيار كان مشرفاً لي، وأحببت جداً هذا المشهد لأنه يوثق لحادثة بشعة، ولما الواحد بيعمل حاجة ليها علاقة بالبلد ووطنية بتكون حاجة حلوة ومشرفة للشخص نفسه”.

وكشف كريم موقفه من تجسيد السيرة الذاتية لوالده الفنان محمود عبد العزيز حيث قال: “لازم عشان يتعمل سيرة ذاتية هاتبقى مبنية على الحياة الشخصية واتربى فين وإزاى وعانى من إيه وفيها تفاصيل شخصية كتير أنا عن نفسي لا أقتنع بهذه المسلسلات وبتكون داخلة في حرمة الشخصية اللى بتقدمها وتفضح الناس، وبيكون الشخص عاش وراح لربنا وخلصت الحكاية”.

وعن علاقته بالفنان محمد إمام قال: “أنا ومحمد أصدقاء جداً، ولو عرض علينا عمل جيد نظهر فيه مثلما قدمنا مسلسل هوجان أكيد لن نتردد في تقديمه ولا توجد لدينا مشكلة أن نعمل مع أي حد عادي”.

وعن التفكير في إنتاج ألبوم غنائي قال: “أنا عملت أغاني في مسلسل شقة فيصل لأن القصة تتناول صعود مطرب ويكون وقتها في ضبط في الصوت وأمور أخرى، لكنى لا أعتقد أنني سأغني وأنتج ألبوماً لأني لست مطرباً”.