فيديو.. عيضة المنهالي ما بين عقل وقلب في "يمرني طاريك"

الخليج 365الأحد 2020/9/13 12:09 م بتوقيت أبوظبي
بعد أن شوّق الجمهور حينما أعلن عن انتهائه من تسجيل الأغنية، طرح "صوت الإمارات" الفنان عيضة المنهالي أغنيته المنفردة الجديدة "يمرني طاريك" من ألحانه وغنائه، وكلمات سعيد الرميثي وتوزيع مهند خضر، حاملة الأسلوب الرومانسي في الغناء والكلمات.
وطرحت الأغنية عبر قناة عيضة المنهالي الرسمية في موقع "يوتيوب"، إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعات الخليجية والعربية.
وتأتي الأغنية المنفردة الجديدة "يمرني طاريك"، بعد أن حققت الأغنية الدويتو "بحر ركبه" التي جمعت عيضة المنهالي وبلقيس من كلمات "الصامل" وألحان عيضة، أكثر من 6 ملايين مشاهدة.
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