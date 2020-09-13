القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن الخليج 365 الأحد 2020/9/13 11:20 ص بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/9/13 11:20 ص بتوقيت أبوظبي

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر كاذب مضمونه وفاة الفنانة السعودية، دارين البايض، ما جعلها تتصدر وسوم شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

دارين البايض نشرت فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" عقبت فيه على الخبر المتداول، وناشدت من يتداولون صورها وخبر موتها حذف المعلومات المضللة, مؤكدة أنها بخير.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. دارين البايض تتصدر "تويتر" بخبر كاذب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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