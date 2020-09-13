على خطى محرز.. موهبة جزائرية مرشحة لكتابة التاريخ مع ليستر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بات الموهبة الجزائرية علي رغبة مرشحا بارزا لدخول حسابات الفريق الأول لنادي ليستر سيتي الإنجليزي خلال الموسم الجديد.

رغبة صاحب الـ20 عاما تألق بشكل كبير مع الفريق الرديف لـ"الثعالب" مما جعله محل إشادة من قبل جماهير الفريق الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وترى جماهير ليستر في علي رغبة القدرة على تكرار معجزة رياض محرز، النجم الجزائري الذي أتى للفريق مغمورا، قبل أن يساعد الفريق على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصبح واحدا من أفضل لاعبي المسابقة.

وسبق لرغبة المولود في ألمانيا من أب جزائري وأم أيرلندية أن شارك في 14 مباراة مع نادي بوهيميان بالدوري الأيرلندي سجل خلالها هدفين.



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وانضم علي رغبة لصفوف ليستر سيتي في السنة الماضية، واقتصرت مشاركاته على الفريق الرديف الذي حمل قميصه في 21 مباراة سجل خلالها 4 مباريات.

يشار إلى أن رغبة ينشط مع منتخب أيرلندا تحت 20 عاما، غير أنه ما زال بإمكانه تمثيل المنتخب الجزائري الأول طبقا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، باعتباره لم يسبق له تمثيل المنتخب الأول لأيرلندا.

وبات ليستر سيتي يركز في السنوات الأخيرة على التعاقد مع النجوم الجزائرية بعد النجاح الباهر الذي حققه معه رياض محرز في فترة لعبه معه بين 2014 و2018، حتى رحيله صوب مانشستر سيتي.

ويضم الفريق الأول لليستر في صفوفه حاليا لاعبين جزائرين آخرين وهما رشيد غزال وإسلام سليماني، اللذان ينتظر مغادرتهما الفريق خلال الصيف الحالي.