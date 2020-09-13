"محبش بنتي تبقى فنانة وتدخل بيتي الساعة 5 الفجر".. تصريحات صادمة لنجوم الفن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

يتمتع العديد من النجوم بشهرة واسعة وقاعدة جماهيرية كبيرة، تجعلهم محط أنظار الجميع، ما يجعل البعض يتفاجئ ببعض من تصريحاتهم التي يدلون بها في لقاءاتهم الحوارية.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تصريحات الفنانين التي أثارت جدلًا واعتبرها الجمهور صادمة بعض الشئ:

سلوى خطاب

الفنانة سلوى خطاب من الفنانات اللوائي يتمتعن باهتمام قطاع عريض من الجمهور نظرًا لتمتعها بشخصية حيوية وفقًا لما يظهر منها في لقاءاتها الحوارية، ولكن يبقى تصريحها عن التحرش خلال لقائها ببرنامج "فحص شامل"، من أكثر تصريحاتها الصادمة، وردت "سلوى"، على سؤال إن كانت قد تعرضت للتحرش قائلة: "لا الحمد لله"، ضاحكة "حتى التحرش محرومة منه.. روحت ميدان التحرير اتحرشوا بكل البنات إلا أنا"، مضيفة "جابولي كرسي واتفضلي يا أستاذة، ولما سألني واحد صاحبي محدش اتحرش بيكي قلت له ولا حد عبرني".



مصطفى كامل

رغم أن الفنان مصطفى كامل يتمتع له مشوار فني طويل، إلا إنه لا يفضل أن تعمل ابنته في هذا المجال، ولعل ما قاله خلال لقائه ببرنامج " خط أحمر"، عن رأيه في دخول ابنته المجال الفني، يعتبر بمثابة صدمة للجمهور، إذ قال: "الفن عندي ممنوع محبش بنتي تبقى فنانة وتدخل بيتي الساعة 5 الفجر حتى لو متجوزة وفي ذمة راجل متقدرش تعمل كدا وحتى الكلام ده ينطبق على ابني فتحي، على الرغم إنه بيغني لكن سبب رفضي إني مش عايزه يسلك طريق أنا شوفت فيه صعاب".



أحمد مجدي

صدم الفنان أحمد مجدي، جمهوره، في إحدى حلقات برنامج "معكم- منى الشاذلي"، عندما صرح بإنه تعاطى المخدرات في الثانوية العامة، حتى أنه قام بسرقة والده، ووصل لمرحلة كبيرة من السوء، ولكنه تراجع في وقفة مع النفس، حينما شاهد مدى الأذى الذي سببه لوالديه.

View this post on Instagram A post shared by Mona Elshazly - منى الشاذلي (@monaelshazly.official) on Aug 23, 2019 at 1:06pm PDT Advertisements

محمود العسيلي

تصريح الفنان محمود العسيلي عن "الواسطة"، لم يقل صدامة عن سابقيه، إذ قال في إحدى حفلاته عندما حاول أحد الشباب من المتواجدين بحفله التقاط صورة معه: "حضرتك معاك واسطة أو حاجة، جامد جدا مثلا" نا تسبب في شن الجمهور هجوما كبيرا عليه، وحاول بعدها توضيح ما حدث.



هشام سليم

"بنتي نورا بقى ابني نور"، تصريح صادم فاجأ به الفنان هشام سليم متابعيه، بعدما ظهر في حلقة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، حيث حكى تفاصيل تحول ابنته نورا إلى ذكر يحمل اسم نور، وقال: "كنت على طول بشك في الحكاية دي، لغاية ما جت في يوم قالتلي أنا عايشة في جسم غير جسمي، وكانت عندها 18 سنة، ودلوقتي 26 سنة، وقولتلها المطلوب مني إيه".



شيرين رضا

صرحت الفنانة شيرين رضا، عن سبب عدم زواجها مجددًا بعد انفصالها عن النجم عمرو دياب، خلال لقائها ببرنامج "أراب وود"،: "أنا مش عاوزة واحد يجي ينام جنبي في السرير ويبقى اسمه جوزي".