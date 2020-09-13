فن ومشاهير

تراند اليوم : وفاة بطل "حريم السلطان" أثناء تصويره فيلما جديدا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
توفي فنان تركي شهير بشكل مفاجيء أثناء تصويره عملا جديدا.

توفي الفنان التركي الشهير خليل كوموفا أثناء تصويره فيلما جديدا بمنطقة ملاطية في تركيا.

وقالت وسائل إعلام تركية إن كوموفا الذي يبلغ من العمر 64سنة أصيب بوعكة صحية مفاجئة أثناء التصوير وجرى نقله إلى المستشفى ليتوفى هناك.

وأجري فحص للفنان الراحل ولكن أثبتت الفحوصات سلبية عينته وأن الوفاة ناتجة عن التهاب رئوي عادي.

واشتهر كوموفا بالعديد من الأعمال الفنية منها "تاكسي الزهور" و "حريم السلطان".

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا