تراند اليوم : وفاة بطل "حريم السلطان" أثناء تصويره فيلما جديدا

توفي فنان تركي شهير بشكل مفاجيء أثناء تصويره عملا جديدا.

توفي الفنان التركي الشهير خليل كوموفا أثناء تصويره فيلما جديدا بمنطقة ملاطية في تركيا.

وقالت وسائل إعلام تركية إن كوموفا الذي يبلغ من العمر 64سنة أصيب بوعكة صحية مفاجئة أثناء التصوير وجرى نقله إلى المستشفى ليتوفى هناك.

وأجري فحص كورونا للفنان الراحل ولكن أثبتت الفحوصات سلبية عينته وأن الوفاة ناتجة عن التهاب رئوي عادي.

واشتهر كوموفا بالعديد من الأعمال الفنية منها "تاكسي الزهور" و "حريم السلطان".

