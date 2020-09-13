اتلتيكو مدريد يكشف عن إصابة سيميوني بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 09:14 صباحاً - منذ 19 دقيقة

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الأسباني عن إصابة مدرب الفريق دييغو سيميوني بفيروس كورونا ،وهو ما يعني أنه ربما يغيب عن أول مباراة للفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في غضون أسبوعين.

وأضاف النادي الإسباني في بيان له أنه لم تظهر أي أعراض على المدرب الأرجنتيني الذي عزل نفسه في منزله بعد خضوعه للكشف أمس الجمعة خلال استعداد الفريق لبداية الموسم.

وكان الفريق بأكمله خضع لفحوصات كوفيد 19 ونتائج الفحوصات أثبتت إصابة التشولو بالفيروس.

وكان النادي اعلن الاسبوع الفائت إصابة الثنائي دييجو كوستا والمدافع الكولومبي سانتياجو أرياس.

Advertisements

سيميوني حالياً يمضي فترة العزل الصحي في المنزل ولا تظهر عليه اي عوارض، وكان انسحب من تمارين الفريق المسائية ولم يحضر مباراة فريقه في الليغا في الـ20 من الجاري.

وسبق لخمسة لاعبين من اتلتيكو ان اصيبوا بفيروس كورونا في الاشهر الاخيرة وهم البرازيلي رينان لودي، الارجنتيني انخل كوريا، الكرواتي سيمي فرساليكو ودييغو كوستا وسانتياغو ارياس.

يذكر أنه تم اصابة نحو 60 لاعبا في الدوري الاسباني بفيروس كورونا حتى الان.

وانطلق الموسم اليوم السبت لكن تأجلت أول مباراتين لأتلتيكو بعد مشاركته في البطولة المصغرة بين ثمانية فرق بدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي. ويستهل أتليتيكو مشواره في الموسم الجديد في 27 سبتمبر عندما يستضيف غرناطة.