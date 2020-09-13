ليفربول ينجو من مفاجأة ليدز بفضل”هاتريك” محمد صلاح

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 09:14 صباحاً - منذ 43 دقيقة

نجا بطل الدوري الإنجليزي فريق ليفربول من السقوط بفخ التعادل أمام الوافد الجديد ليدز يونايتد وتمكن من تحقيق فوز صعب بفضل نجمه المصري محمد صلاح .

وتقمص محمد صلاح دور البطولة لفريق ليفربول، وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه لفوز صعب على ليدز يونايتد 4 – 3 اليوم السبت في مستهل حملته للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وشهدت مباريات الجولة الأولى التي أقيمت اليوم أيضا فوز أرسنال على فولهام 3 – صفر، وكريستال بالاس على ساوثهامبتون 1 – صفر.

Advertisements

وتقدم ليفربول بهدف سجله محمد صلاح في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء وتعادل جاك هاريسون لفريق ليدز في الدقيقة 12 ثم أضاف فيرجيل فان دايك الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 20 ثم تعادل باتريك بامفورد لليدز في الدقيقة 30 قبل أن يسجل ليفربول الهدف الثاني له والثالث لليفربول في الدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول 3 – 2.

وفي الشوط الثاني، سجل ماتيوز كليتش الهدف الثالث لفريق ليدز في الدقيقة 66، قبل أن يسجل صلاح الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 88.

وحصل ليفربول أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، حيث يسعى للدفاع عن لقبه الذي حققه في الموسم الماضي، في المقابل ظل فريق ليدز بلا نقاط. وأحرج ليدز، بطل دوري الدرجة الأولى (دوري البطولة) في الموسم الماضي، فريق ليفربول في الكثير من أوقات المباراة وكان ندا قويا لحامل اللقب.

وفي المباراة الثانية، فاز كريستال بالاس على ساوثهامبتون 1- صفر. ويدين كريستال بالاس بالفضل في هذا الفوز للاعبه ويلفريد زاها الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 13. وحصد كريستال بالاس أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم فيما ظل ساوثهامبتون بلا رصيد في قاع الترتيب.