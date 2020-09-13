متابعة بتجــــــــــــرد: كشف مهرجان البندقية السينمائي عن قائمة الفائزين بجوائز دورته السابعة والسبعين، كان أبرزهم: الأسد الذهبي لأفضل فيلم: “نومادلاند” لكلوي جاو الولايات المتحدة جائزة لجنة التحكيم الكبرى: “نويفو أوردن” لميشال فرانكو المكسيك. الأسد الفضي لأفضل مخرج: الياباني كيوشي كوراساوا عن “وايف أوف إيه سباي”. جائزة أفضل سيناريو: الهندي شايتانيا تامهاني كاتب سيناريو ومخرج “ذي ديسيبل”. Advertisements جائزة لجنة التحكيم الخاصة: “دير كومريدز” لأندري كونتشالوفسكي روسيا. جائزة أفضل ممثلة: البريطانية فانيسا كيربي عن دورها في “بيسز أوف إيه وومن” لكورنل موندروشو. جائزة أفضل ممثل: الإيطالي بييرفرانشيسكو فافينو عن دوره في “بادرينوسترو” لكلاوديو نوتشي إيطاليا. جائزة “مارتشيلو ماستروياني” لأفضل ممثل شاب: الإيراني روح الله زماني وهو من أطفال الشوارع في طهران أدى البطولة في دوره الأول في فيلم “خورشيد” لمجيد مجيدي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفوا إلى الفائزين بجوائز الدورة الـ77 من مهرجان البندقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.