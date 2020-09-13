فن ومشاهير

عيضة المنهالي ما بين عقل وقلب في “يمرني طاريك”

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متابعة بتجــــــــــــرد: بعدما شوّق الجمهور حين أعلن عن إنتهائه من تسجيلها، طرح الفنان عيضة المنهالي أغنيته الجديدة “يمرني طاريك” عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب” ومختلف المتاجر الموسيقية.

وأغنية “يمرني طاريك” من ألحان عيضة المنهالي وغنائه، وكلمات سعيد الرميثي وتوزيع مهند خضر، تحمل الأسلوب الرومانسي في الغناء والكلمات حيث  يقول في مطلعها:

يمرني طاريك لكن ما يمر

ما بين عقل وقلب يسالني عليك

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يلي فبعدك نار وفقرب جمر

اجيك ودي بس ما ودي اجيك

وتأتي أغنية “يمرني طاريك”، بعد أن حققت الأغنية الدويتو “بحر ركبه” التي جمعت عيضة المنهالي وبلقيس من كلمات “الصامل” وألحان عيضة نفسه، أكثر من 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب.

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