شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم سيلينا جوميز فى حفل Hispanic Heritage Awards أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية سيلينا جوميز أن تصنع سلسلة طويلة من النجاحات طوال مسيرتها الفنية، وذلك بفضل موهبتها المذهلة وتركيزها على أدق تفاصيل أعمالها الفنية.

وتم اختيار سيلينا جوميز البالغة من العمر 28 عاما لتتسلم جائزة الفنون " Arts Award " وذلك فى حفل Hispanic Heritage Awards الـ 33 ، والمقرر أن يقام فى 6 أكتوبر المقبل، ويعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بتأثيرها على الثقافة في جميع أنحاء العالم من خلال الموسيقى، ومن المقرر أن يتسلم بنفس الحفل النجم العالمى باد بانى جائزة " the Vision Award " .



جوميز

وكانت سيلينا جوميز بمثابة تميمة حظ بالنسبة للفريق الكورى " BLACKPINK " وذلك بعد تعاونها مع الفريق فى أغنية " Ice Cream "، حيث دفعتهم جوميز البالغة من العمر 28 عاما أن يكونوا ضمن ترتيب متقدم بقائمة " Billboard Hot 100 "، وذلك حسب موقعى "بيلبورد " و"بينك فيلا"، حيث أشار الموقع إلى أن الأغنية وصلت للمركز الـ13 وهو إنجاز مهم للفريق الغنائى الكورى، ما يجعل هذه الأغنية الأكثر شهرة فى حياة فريق BLACKPINK المهنية.

وقائمة "Billboard Hot 100" عبارة عن ترتيب أسبوعى للأغانى فى الولايات المتحدة يصدر أسبوعياً من قبل مجلة بيلبورد ويعكس مدى نجاح كل أغنية تصدر فى الولايات المتحدة.