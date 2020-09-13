صور| عبير صبري تستمتع بالصيف في "حمام السباحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بمجموعة من الصور خلال قضاء عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي. وظهرت عبير في الصور داخل "حمام السباحة"، بالساحل الشمالي. علقت الفنانة عبير صبري على الصور :"أخر أيام الصيفية". يذكر أن عبير صبري شاركت في سباق دراما رمضان 2020 بمسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، جومانا مراد، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد أنور، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

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