من إجازتها الصيفية.. سارة عبد الرحمن تنشر صورها من أمام البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشرت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن، صورًا لها من إجازتها الصيفية، عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت سارة، على الصور، قائلة: "٢٤ ساعة جنب البحر.. مفيش حد تمام.. حتى لو الكل بيبين عكس كده.. مفيش حد تمام.. أكيد كل حاجة بتحصل حوالينا ليها سبب وليها مسار هتعدي بيه.. وهتعدي.. ٢٤ ساعة جنب البحر".

يذكر أن، سارة عبد الرحمن، اشتهرت بدورها في مسلسل"سابع جار" من تأليف هبة يسري، وإخراج ‏أيتن أمين ‏ونادين خان، ومن بطولة: دلال عبد العزيز وشيرين وهاني عادل ورحمة حسن وأسامة عباس ‏وهيدي كرم وسارة عبد الرحمن ومحمد ‏علاء ودعاء حجازي وصفاء جلال وأحمد داش.