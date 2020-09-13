دينا تُجري عملية جراحية.. ونجلها يتعرض لإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة دينا، عن خضوعها لعملية جراحية في إصبعها، كما أوضحت تعرض نجلها "علي" لإصابة. ونشرت دينا، صورة تكشف إصابتها ونجلها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إمبارح.. علي صباعه إتعور وخيطه، وأنا كمان في نفس اليوم عملت عملية في صباعي". يذكر أن الفنانة دينا تزوجت بالمخرج والسيناريست الراحل سامح الباجوري وأنجبت منه ابنها الوحيد "علي".

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