تراند اليوم : بالكاجوال.. شاهد عمرو دياب ودينا الشربيني في أحدث ظهور

إطلالة كاجوال، لفتت بها الفنانة دينا الشربيني الأنظار، في أحدث صورة لها تجمعها بالنجم عمرو دياب، التي تداولتها صفحات “محبي دينا الشربيني” عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

الفنانة ظهرت بـ”توب” بني اللون، يظهر “تاتو” تضعه في ذراعها الأيمن، المزين بأساور ذهبية اللون، فضلا عن ارتدائها بنطلون جينز أزرق، وتسريحة شعر إنسيابية تحمل بعض التموجات، بينما أطل “الهضبة” بـ”تيشرت” أسود غير منقوش وبنطلون قاتم اللون، خلال جلوسهما مع صديقين.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: “ملكة جمال”، و”التاتو حلو أوي”، و”الهضبة وشه منور من كتر الحب”.