شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يصور أغنية خليجية بعنوان "مواعيد العمر" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب محمد نور إنه يستعد لتصوير أغنيته الخليجية الجديدة "مواعيد العمر" على طريقة الفيديو كليب، من كلمات الأمير عبد الله بن سعد، وألحان لؤى، وتوزيع محمد شفيق، وعزف سيمفونية رحمة، حيث استقر نور على تصويرها تحت قيادة المخرجة بتول عرفة.

وأشار محمد نور، لـ"الخليج 365"، إلى أنه سيصور الكليب يوم الاثنين المقبل، على أن يتم طرحه بعد ذلك خلال الأسبوع المقبل على يوتيوب والقنوات الفضائية، متمنيا أن تنال لأغنية إعجاب الجمهور عند طرحها.

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من ناحية أخرى طرح محمد نور مؤخرا أحدث كليباته "جانى فى ملعبى" مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى والموزع إسلام ساسو ومن إخراج بتول عرفة، وظهر نور من خلال الكليب بلوك مختلف عن أعماله السابقة، وتقول الأغنية "جانى فى ملعبى .. جميل ونبي.. عينه فضحاه.. ويدارى لى بقى قمر من السما لوحة مجسمة".

كما طرح أحدث أغانيه، التى قام بتلحينها، ومن كلمات الفنان أحمد السقا فى أولى تجاربه الاحترافية فى كتابة الأغانى وتوزيع محمد علام، "مالك يا ترى" وتخطت الأغنية نسب مشاهدة عالية.

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك".