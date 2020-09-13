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بالصور.. قائد أوركسترا يصمم كمامة موسيقية لرواد الحفلات الأحد 13 سبتمبر 2020 بعدما رأى قائد الأوركسترا المجري إيفان فيشر سيلا من الكمامات في بودابست، واتته فكرة تحويل تلك الأداة التي فرضها فيروس كورونا إلى وسيلة للاستمتاع بالموسيقى.

صمم فيشر كمامة "موسيقية" لها زائدتان من البلاستيك على هيئة راحة اليد يجري تثبيتهما بأربطة الكمامة خلف الأذن مما يسمح لرواد الحفلات الموسيقية بالاستمتاع بالموسيقى بدرجة أفضل. Advertisements وقال فيشر قائد أوركسترا بودابست فيستيفال خلال تدريب على ألحان للمؤلفين بيتهوفين ويوهان شتراوس "جاءتني فكرة أن تكون أشبه باليد لأننا عندما نضع أيدينا خلف الأذن.. نسمع ونفهم الآخر بدرجة أسهل، وكذلك نسمع الموسيقى بدرجة أفضل". واشتهرت كمامة فيشر بين رواد الحفلات الموسيقية حيث ظهر بها عشرات في حفل الجمعة.

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