شكرا لقرائتكم خبر عن "عيلتى" أغنية جديدة بألبوم حميد الشاعرى يتعاون فيها مع بلال سرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم حميد الشاعرى لأول مرة مع الملحن بلال سرور، فى ألبومه الجديد بأغنية "عيلتي"، من توزيعه، وكلمات صابر كمال، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب والإذاعات المختلفة.

يذكر أن الشركة المنتجة لألبوم الكابو حميد الشاعرى الجديد "أنا بابا"، طرحت برومو الألبوم الذى يعود من خلاله للساحة الغنائية بعد غياب 14 عاما منذ آخر ألبوماته "روح السمارة" الذى تم إصداره عام 2006، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ويتكون ألبوم 10 أغنيات.

وكان المطرب حميد الشاعرى انتهى من تسجيل ألبومه الجديد بشكل كامل الذي يحمل اسم "أنا بابا"، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويشمل 10 أغنيات، حيث يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن ضمن الشعراء أمير طعيمة، والراحل سامح العجمي، وتامر حسين، وعنتر هلال، ومحمد البوغة، والسيد علي، ومؤمن سالم، وصابر كمال، وأحمد حبيب، محمد البدري.

ومن الملحنين عزيز الشافعي، والراحل أشرف سالم، ورامي جمال، ومحمد رحيم، وعصام كاريكا، وعمرو الشاذلي، وبلال سرور، ومديح محسن، وأحمد البرازيلي، أما الموزعين توما، وتميم، وطارق عبد الجابر، ونديم الشاعري، ووسام عبد المنعم، وأحمد حسام و الهامي دهيمة، وأمين نبيل.