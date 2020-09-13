صورة | رانيا يوسف وأحمد مجدي داخل كواليس "الآنسة فرح 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة رانيا يوسف، على الترويج، للجزء الثاني لمسلسلها الدرامي "الآنسة فرح"، وظهرت خلال الكواليس بصحبة الفنان أحمد مجدي.

ونشرت رانيا، صورة تجمعها مع مجدي، عبر حسابها على تويتر، وعلقت:"دلال (ديدا) في الجزء الثاني عندها مفاجآت كتير في الآنسة فرح، يا ترى هتكون إيه؟.. قريبًا".

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه في 4 أجزاء، كل جزء يتكون من 22 حلقة.

المسلسل من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلاني، هبة عبدالعزيز، هدى مجد، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، مريم الخشت ومحمد عمروسي.