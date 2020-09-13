كريم محمود عبدالعزيز يكشف حقيقة تجسيده السيرة الذاتية لوالده - (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، حقيقة تجسيده السيرة الذاتية لوالده الراحل محمود عبد العزيز في عمل فني.

وقال كريم، خلال حديثه في برنامج "it's show time" على قناة "سي بي سي": "لازم عشان يتعمل سيرة ذاتية.. تبقى مبنية على الحياة الشخصية.. اتربى فين وإزاي وعانى من إيه وفيها تفاصيل شخصية كتير.. وأنا عن نفسي مبقتنعش بالمسلسلات دي وبتكون داخلة في حرمة الشخصية اللي بتقدمها وتفضح الناس، وبيكون الشخص عاش وراح لربنا وخلصت الحكاية".

وعن إمكانية تكرار التعاون مع محمد عادل إمام بعد "هوجان"؛ أوضح: "مفيش حاجة ظهرت إننا نبقى مع بعض فيها، وأكيد لو فيه حاجة حلوة مفيش مشكلة، واشتغل مع أي حد عادي".

وعن التفكير في إنتاج ألبوم غنائي، قال: "أنا عملت أغاني في مسلسل شقة فيصل، لأن القصة بتتناول صعود مطرب وبيكون وقتها في تظبيط في الصوت وحاجات كده، لكن إني أغني وأنتج ألبوم صعب.. لأني مش مطرب خالص".