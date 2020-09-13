رسميًا.. "الاختيار2 " يجمع كريم عبد العزيز وأحمد مكي في رمضان المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

أعلن المخرج بيتر ميمي عن انضمام أحمد مكي مع كريم عبد العزيز لبطولة الجزء الثاني من مسلسل "الإختيار".

ونشر ميمي، صورة تجمع كريم مع مكي، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "الاختيار 2.. كريم عبد العزيز وأحمد مكي .. رمضان 2021 إنتاج سينرچي تامر مرسي، وتأليف هاني سرحان".

مسلسل "الاختيار" الجزء الأول من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصري، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار.

وتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.