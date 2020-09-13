دواين جونسون يوجه رسالة مؤثرة لزوجته بعيد ميلادها الـ36

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:42 صباحاً - الحب وحده يضمن السعادة للأزواج المشاهير الأذكياء الذين لا يدعون الشهرة أو الثروة الطائلة تحول دون إعطاء الأولوية للحب والعائلة،وسر سعادة الممثل والرياضي دواين جونسون،أنه فعل ذلك.

تقدم النجم العالمي دواين جونسون الشهير بلقب "ذا روك" البالغ من العمر "48 عاماً" ، بمعايدة زوجته المنتجة الموسيقية لورين هاشيان التي يعتبرها المرأة رقم 1 في حياته ،موجهاً لها رسالة مؤثرة من القلب بمناسبة عيد ميلادها ال36،مساء الثلاثاء 8 أيلول- سبتمبر 2020 الجاري، وذلك عبر منشور له في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام"، شارك فيه صورة بالأبيض والأسود له ولزوجته لورين هاشيان وهما يرتديان كمامات طبية وعلق عليها :"كانت آلة سريعة أبقت المحرك نظيفاً كانت أفضل امرأة رأيتها في حياتي، أسعد عيد ميلاد أتمناه للمرأة الفريدة من نوعها لورين هاشيان التي تتحمل كل شيء وتجعل محركنا الكبير يعمل بطريقة جميلة وملهمة، انسجام رائع، الكثير من الحب ،أنا رجل محظوظ وممتن، عيد ميلاد سعيد حبيبتي ".

وقد التقى ذا روك بزوجته الحالية حين كان يصور فيلم:"The Game" ​ في عام 2006 لكن الثنائي بدآ يتواعدان في عام 2007 ،وتزوجا بآب- أغسطس 2019 الماضي في هاواي بأجواء رومانسية بسيطة.

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دواين جونسون وزوجته

أعلن دواين جونسون تعافيه وزوجته لورين وابنتيهما من كورونا

ويعتبر بطل المصارعة الحرة ونجم أفلام الحركة والتشويق بأنه محظوظ لعثوره على الحب للمرة الثانية في حياته، بعدما كان زواجه بـ داني غارسيا وهي زوجته الأولى قد انتهى بالفشل ،ويشعر جونسون بالامتنان لأنه عاد ووجد الحب مرة أخرى مع لورين التي جعلت حياته أكثر قيمة وسعادة،ويحتفل بعد تعافيه وإياها من فيروس كورونا المستجد بعيد ميلادها ال36.

وقد أعلن دواين جونسون قبل أيام تعافيه وزوجته لورين وابنتيهما من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"،بعد أن انتقلت عدواه إليهم من بعض أصدقائهم،وطلب دواين من متابعيه التقيد بالإجراءات الإحترازية،ونصح بعدم استقبال زوار في منازلهم إلا بعد خضوعهم لفحص فيروس كورونا المستجد،وظهور نتيجة الفحص سلبية.

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يشار إلى أن دواين جونسون أب لثلاث بنات،سيمون "19 عاماً" من زوجته الأولى داني غارسيا،وجاسمين "4 سنوات"،وتيانا "عامان" من زوجته الحالية المنتجة الموسيقية لورين هاشيان.