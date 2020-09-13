محمد رمضان يؤكّد أنه "نمبر وان" في الدراما ومنصات التواصل الاجتماعي

رفض الفنان محمد رمضان فكرة وصف الأخرين له بأنه «شخص نرجسي»، مؤكدا في الوقت نفسه أنه «رقم واحد على منصات التواصل وفي الدراما».وقال رمضان، الثلاثاء، عن أغنيته الجديدة «حبيبي» مع ميتر جيمس: «هو المغني الأكثر جماهيرية في فرنسا وأوروبا وأيضا في أفريقيا لأن أصوله من الكونغو وتأثيره وشعبيته كبيرة جدا في أفريقيا وهذا يظهر في نسبة الاستماع لأغانيه على المنصات الغنائية المختلفة، وعلى اليوتيوب لديه فوق الـ25 أغنية بها مشاهدات بالملايين، وهذه من دلائل شعبيته وجماهيريته وقوته».

وأضاف: «كنت حريصا على الوصول لباقي قارتي الأفريقية، ومثلما أهتم ببلدي والشرق الأوسط أيضا يجب أن أجتهد للوصول لنصفي الأخر وهي قارتي ولكل الدول الأفريقية، وأغنية (مافيا) مثلا حصلت بسببها على جائزة مهمة في نيجيريا، ولذلك كان المهم أشتغل مع المغني الأهم وهو ميتر جيمس، وتقابلنا في المغرب واتفقنا نعمل أغنية سويًا وهو رحب جدا».

وعن اتهام البعض له بالغرور والنرجسية في أغانيه، والتي كان أبرزها «نمبر وان»، أشار: «قولوا عليّ نرجسي، ولكن لما الظروف تشاء ونجتمع ستكشتفوا إن مفيش نرجسية ولكن هي أغاني إيجابية، ومفيش منتج في العالم يقدر يقول على نفسه إنه مش (نمبر وان) ولكن بنجتهد، ولكن هذا أسلوب تسويق، إزاي الجمهور يثق في وأنا أتمنى أكون نمبر 3».

وبسؤاله هل تعتبر نفسك (نمبر وان) على وسائل التواصل الاجتماعي، أجاب: «نمبر وان لازم يكون في حاجات كثيرة، وفي الدراما أنا نمبر وان ومسلسلاتي من أيام (ابن حلال) كان الأكثر مشاهدة في الوطن العربي وتبعه الأسطورة وصولا للبرنس، وأيضا على اليوتيوب قناتي هي رقم واحد في الوطن العربي والذي يليه ليست قنوات فنانين ولكن قنوات تليفزيونية».

وأردف: «أنا أشرك فريق عملي في كل شيء في أدق الأشياء، والمشروع ناجح وهي منظومة متكاملة، أواظب على التدريبات الخفيفة منذ الاستيقاظ ومقصر في الذهاب للجيم، ولكن لو دوري يتطلب زيادة في الوزن بيكون هدف أمامي وأكل مثلا والدور الذي يفرض علي».