تامر عبدالمنعم يُكرِّم الفائزين في حفل ختام "الملتقى الثاني لأفلام المحاولة"

قدَّمت الإعلامية إيناس محمد حفل ختام الملتقى الثاني لأفلام المحاولة وتوزيع جوائز الأفلام الفائزة تحت رئاسة الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما ورئيس الملتقى، بقصر السينما في جاردن سيتي.



وتم الإعلان عن نتيجة الأفلام الفائزة من لجنة التحكيم برئاسة المخرج محمد البدري ومدير التصوير تامر جوزيف عضو لجنة تحكيم والناقد والسيناريست نادر رفاعي عضو لجنة التحكيم، بدأ الحفل بتقديم السلام الجمهوري والكلمة الافتتاحية للإعلامية إيناس محمد، ثم إلقاء رئيس الملتقى تامر عبدالمنعم لكلمته واستقبال لجنة التحكيم معه على المسرح لتكريم الأفلام الفائزة.



وتم تكريم العديد من أفلام المحاولة المتميزة المقدمة من عدة مخرجين شباب، هذا وكانت الجوائز جائزة سعيد الشيخ فرع المونتاج للمونتير محمد حسني ياسين عن فيلم "عندما يرضي الناس"، وجائزة عبد العزيز فهمي فرع التصوير لمدير التصوير أحمد عاشور عن فيلم "أمين"، وجائزة لينين الرملي فرع السيناريو للسيناريست أحمد أبو الفضل والسيناريست محمد المصري عن فيلم "أمين"، وجائزة سمير سيف فرع الإخراج للمخرج أحمد أبو الفضل عن فيلم "أمين"، وجائزة أفضل تجديد وابتكار للمخرجة فاطمة فيض الله عن فيلم "بارفان"، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج عامر أبوحسيبة عن فيلم "توشريت"، وجائزة أفضل فيلم روائي قصير فيلم أمين إخراج أحمد أبو الفضل، وجائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير عن فيلم "عندما يرضي الناس" إخراج محمد حسني ياسين.



وشهد الحفل إقبالا كبيرا من شخصيات مختلفة في مجال صناعة السينما وتميز بحسن التنظيم رغم كثافة الحضور كما تم تقديم فقرات غنائية وموسيقية من الفرقة المصرية للموسيقى العربية، وانتهى الحفل في نحو الساعة التاسعة مساء.

يذكر أن الإعلامية إيناس محمد تقدم برنامج "السوشيالتيه"، كل أربعاء على قناة النايل كوميدي كما أنها قدمت العديد من المهرجانات في دار الأوبرا المصرية.

Advertisements

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- أول تعليق من طليقة تامر عبد المنعم على زواجه

- تامرعبد المنعم يصالح محمد فؤاد في حفلة زفاف