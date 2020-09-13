تعرف على مهنة أشرف عبد الباقي قبل مشواره الفني

صادف الجمعة عيد ميلاد الفنان اشرف عبد الباقي، والذي أكمل اليوم عيد ميلاده الـ57 ، فهو من مواليد 11 سبتمبر 1963، وقد بدأ مشواره الفني، وما لا يعرفه الكثير عن أشرف عبد الباقي أنه بدأ حياته المهنية في مجال المقاولات، كما كان يمتلك مصنع لتجارة الهشب ولكنه قرر التخلي عن هذه المهنة من أجل الفن.

من أبرز الأفلام التي شارك في بطولتها، لخمة راس، واريد خلعا، وصاحب صاحبه، وحب البنات.

كما قدم أشرف عبد الباقي عدد من المسلسلات أبرزها "راجل وست ستات" و"حكايات زوج معاصر".

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