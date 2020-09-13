محمد كيلاني يوضِّح نتائج تحاليل نجله بعد إصابته بـ"كوفيد-19"

القاهرة - لايف ستايل كشف الفنان محمد كيلاني عن نتيجة تحاليل فيروس "كورونا" الخاصة بنجله حمزة، بعد إصابة أخيه غير الشقيق "حسن" منذ أيام بالفيروس.

وكتب "كيلاني" عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله رب العالمين تحليل حمزة التاني نيجاتيف".

وأعلنت هند حداد طليقة محمد كيلاني وزوجة عمر الشناوي منذ أيام عن إصابتها وطفلها «حسن» بفيروس كورونا، وطلبت من جميع المخالطين لها ولابنها خلال الـ14 يومًا الماضية إجراء فحوصات للاطمئنان.

واحتفلت هند منذ أيام بعيد ميلاد حمزة، بحضور طليقها محمد كيلاني، وزوجها عمر الشناوي قد يهمك أيضا: محمد كيلاني سعيد جدًا بالعمل مع عادل إمام محمد كيلاني يستعد لـ"شوية ذكريات" بعد كارمن

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