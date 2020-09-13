شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تنفى شائعة وفاة والدتها..وتؤكد: "أمى بخير..إشاعة سخيفة زى مطلقها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة وفاء عامر الشائعات التى ترددت حول وفاة والدتها، معربة عن استيائها ممن يطلقون تلك الشائعات، وكتبت وفاء، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "الحمد لله، أمى بخير .. إشاعة سخيفة زى مطلقها".

وفاء عامر Advertisements كانت الفنانة وفاء عامر قد وجهت التحية لسيدة قطار المنصورة قائلة: "تسلم الأرض التى تحمل قدميكى، قمت بمشهد جميل به جدعنة المصريين اللى بنشوفها فى إسكندرية أنتى الأم المثالية لهذا العام . وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى معتز الدمرداش على قناة المحور لابد أن تفتخر بك المدرسة ووجهت كلامها لمعتز الدمرداش بضرورة استضافة من يتحدث عن الجدعنة والشهامة، و أطالب أن يتم عمل كارنيهات للعساكر وتركب المواصلات ببلاش ولابد أن يوضع كل عسكرى على الرأس وليس من حق الكمسرى أن يحرج مواطن غلبان .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر تنفى شائعة وفاة والدتها..وتؤكد: "أمى بخير..إشاعة سخيفة زى مطلقها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.