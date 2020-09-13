فن ومشاهير

ماذا قالت دوجا كات عن ألبومها الغنائى الجديد وموعد إطلاقه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت دوجا كات عن ألبومها الغنائى الجديد وموعد إطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين من محبى وعشاقى النجمة العالية دوجا كات " Doja Cat " إطلاق ألبومها الغنائى الذى أخذ وقتا طويلا منها فى إعداده، وقد كشفت النجمة البالغة من العمر 24 عاما أنها انتهت بالفعل من إنجاز ألبومها الغنائى.

دوجا كات 1

Advertisements

وأكدت دوجا كات خلال حديثها من خلال بث مباشر مع Fat Joe على موقع Instagram أنها ترغب فى اصدار الألبوم الجديد الآن لكنها تنتظر الوقت المناسب لهذه الخطوة المهمة ، وقالت : "من الضرورى أن نخطط للأشياء جيدا وهناك الكثير يحدث حولنا خلال هذه الفترة".

دوجا كات 2

وفضلت النجمة الشهيرة ألا تعلن عن الموعد الرسمى لإطلاق ألبومها الغنائى الجديد وأشارت أنها تفضل أن يكون الأمر بمثابة مفاجأة لكل محبيها وعشاقها.

يذكر أن دوجا كات بدات مسيرتها الفنية عام 2013 وابهرت العالم بموهبتها المذهلة فتحولت لواحدة من أبرز نجمات الهيب هوب ، و من أبرز الأغنيات التى قدمتها " say so " و " won't bite " و " rules " ، و غيرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قالت دوجا كات عن ألبومها الغنائى الجديد وموعد إطلاقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا