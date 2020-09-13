- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مخرج "خالتي فرنسا" و"صايع بحر" بعد أزمة صحية مفاجئة والان مع التفاصيل
وفاة مخرج خالتي فرنسا وصايع بحر بعد أزمة صحية مفاجئة
الأحد 13 سبتمبر 2020
توفي، السبت، المخرج المصري علي رجب، عن عمر ناهز 56 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.
وكان المخرج في طريقه لزيارة أحد أصدقائه، قبل أن يشعر بتعب شديد توفي على إثره، ليشكل الأمر صدمة لكل زملائه ومحبيه الذين لم يصدقوا ما حدث.
والراحل من مواليد مدينة الإسكندرية في 25 مارس/آذار 1964، ودرس الهندسة، لكن بسبب حبه للفن قرر التحول للإخراج السينمائي.
وفي بداية مشواره الفني، عمل رجب مساعد مخرج في العديد من اﻷفلام مع عدد من المخرجين، منها فيلم "مجانينو" للمخرج عصام الشماع ومن بطولة محمود حميدة وإنتاج عام 1993، وفيلم "دانتيلا" للمخرجة إيناس الدغيدي، و"حسن وعزيزة قضية أمن دولة" من بطولة يسرا وأشرف عبدالباقي، ومن إخراج أسامة فريد، وإنتاج عام 1999.
وتزخر مسيرة علي رجب بالعديد من الأفلام التي تعاون فيها مع فنانين مشاهير في العالم العربي، هي "صايع بحر" من بطولة أحمد حلمي، و"خالتي فرنسا" و"بلطية العايمة" للفنانة عبلة كامل، و"كركر" من بطولة محمد سعد، و"سيد العاطفي" من بطولة تامر حسني، و"الأجندة الحمراء" من بطولة الإعلامي المصري، طارق علام، و"ريكلام" من بطولة رانيا يوسف.
ولعلي رجب تجربة وحيدة في الدراما التلفزيونية، هي إخراجه مسلسل "الوديعة والذئاب" من إنتاج 2009، ومن بطولة الفنان الأردني إياد نصار.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مخرج "خالتي فرنسا" و"صايع بحر" بعد أزمة صحية مفاجئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.