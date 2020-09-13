شكرا لقرائتكم خبر عن "مساء الحب" أغنية جديدة بألبوم رابح صقر كتبها تركى آل الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب السعودى رابح صقر لطرح أغنية من ألبومه الجديد بعنوان "مساء الحب"، من ألحانة، وكلمات تركى أل الشيخ، ومن المقرر أن يتم طرحها مع الألبوم بشكل كامل فى شهر أكتوبر المقبل على يوتيوب.

من ناحية أخرى طرح رابح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "سيف الملهم"، وهى من كلمات عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر وتوزيع موسيقى وليد فايد، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث لاقت الأغنية تفاعلا كبيرا من محبى رابح، خاصة أنه يتمتع بشعبية كبيرة فى الوطن العربى.

كما يضع رابح صقر اللمسات النهائية لألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال شهر أكتوبر المقبل، والذى يضم 11 أغنية متنوعة ويقدمها بشكل جديد عليه، ومن المقرر أن رابح يقدم إعادة توزيع الأغنيتين الوطنيتين "أنت ملك، والنجم البعيد" بطريقة التخت الشرقي، في ألبومه الجديد.

ويعتبر الفنان رابح صقر أحد أشهر وأبرز مطربى المملكة والخليج والعالم العربى، ونجح خلال مسيرته الفنية الرائعة فى تحقيق شعبية كبيرة فى المملكة ودول الخليج، حتى لقب بموسيقار الخليج بسبب جمعه ما بين الغناء والتلحين وهو يتمتع بموهبة فذة وحسن مرهف وشغف كبير بالفن والغناء مما جعله نجماً ساطعاً واسماً كبيراً فى عالم الفن.