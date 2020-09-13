"الرجل الذي باع ظهره" التونسي يفوز بجائزتين بمهرجان فينيسيا الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

فاز الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية، بجائزتين في الدورة الـ 77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي اختتمت فعالياته.

وحصل بطل الفيلم يحيى مهايني، على جائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضًا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهي جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعي.

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"الرجل الذى باع ظهره" سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهايني، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دي بو.

الفيلم يرصد رحلة الشاب السوري، سام على، المهاجر إلى لبنان، هربا من الحرب الدائرة في سوريا، يلتقي في أحد المعارض الفنية بـ "جيفري غودفرا" الفنان الأشهر، في مجال الفن المعاصر، ويتوصلا إلى اتفاق غريب من نوعه، بحيث يرسم على ظهر "سام" جاعلاً منه عملاً فنيًا حيًا، مقابل حصوله على فيزا للسفر للقاء حبيبته في بلجيكا، ويحصل العمل الفني المرسوم على ظهره شهرة كبيرة، ويقدر بمبالغ خيالية في مزادات سوق الفن، فيثير لعاب تجار التحف الفنية، وسخط ناشطي حقوق الإنسان، ليجد "سام" نفسه في مأزق، يحاول الخروج منه واستعادة حبيبته.

يذكر أن، الفيلم سبق وشارك كمشروع في مرحلة التطوير خلال الدورة الثانية لمنطلق الجونة السينمائي الدولي.