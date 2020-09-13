مي الغيطي بـ"المايوه" وإطلالة هنا الزاهد.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: هنا الزاهد نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، خلال الاستمتاع بعطلتها الصيفية. سمية الخشاب الفنانة سمية الخشاب شاركت الجمهور صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها، مرتدية نظارة شمسية كبيرة. إيمي طلعت زكريا نشرت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية. رامي صبري المطرب رامي صبري طرح صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس صيفية. سيمون Advertisements نشرت الفنانة سيمون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت الصورة إعجاب متابعيها. لقاء سويدان الفنانة لقاء سويدان نشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، لاقت الصورة إعجاب جمهورها. منة تيسير نشرت الفنانة الشابة منة تيسير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر. مي الغيطي الفنانة مي الغيطي شاركت جمهورها صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"المايوه" على البحر. مي سليم نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة "غجرية"، نالت الصورة إعجاب متابعيها. نهال نبيل نشرت المطربة نهال نبيل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي.

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