أشرف زكي يكشف لـ"الخليج 365"سبب تغيير مكان دفن علي رجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، سبب تغيير مسار دفن المخرج الراحل علي رجب من الإسكندرية لـ"البساتين".
وقال أشرف زكي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كان المفترض دفنه في مسقط رأسه في الإسكندرية، ولكن أسرته طلبت تغيير المكان، وأن يدفن في البساتين بالقاهرة، بدلا من الإسكندرية، فمسألة الدفن جاءت بناءً على رغبة الأهل، ولا يمكن لأحد التدخل فيها".
يذكر أن، المخرج علي رجب، رحل عن عالمنا السبت 12 سبتمبر،عن عمر ناهز الـ 56 عامًا، وشيع جثمانه لمثواه الأخير عقب صلاة العشاء من مسجد المنيل الكبير بالمنيل.
وأعلن خبر الوفاة الفنان فارس، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، إذ كتب "إنا لله وإنا إليه راجعون، الأخ المخرج علي رجب في ذمة الله".
علي رجب اشتهر بتقديم عدد من الأفلام الكوميدية، بينها: "كركر"، "بلطية العايمة"، "صايع بحر"، "شجيع السيما"، و"خالتي فرنسا".
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