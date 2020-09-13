وفاء عامر تكشف حقيقة وفاة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة وفاء عامر، عن استيائها من الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول وفاة والدتها عقب تدهور حالتها الصحية.

وكتبت وفاء، عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "الحمد لله، أمي بخير .. إشاعة سخيفة زي مطلقها".

وفاء عامر شاركات مؤخرًا في حكاية"بنات موسى" من مسلسل"إلا أنا" وعرض على قناة "دي إم سي".