وفاء عامر تكشف حقيقة وفاة والدتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعلنت الفنانة وفاء عامر، عن استيائها من الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول وفاة والدتها عقب تدهور حالتها الصحية.
وكتبت وفاء، عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "الحمد لله، أمي بخير .. إشاعة سخيفة زي مطلقها".
وفاء عامر شاركات مؤخرًا في حكاية"بنات موسى" من مسلسل"إلا أنا" وعرض على قناة "دي إم سي".
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