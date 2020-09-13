محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: أسدل مهرجان فينسيا السينمائى، الستار على فعاليات دورته الـ 77، مساء اليوم السبت، الذي تزامنت فعالياته مع ظروف فيروس كورونا، وانطلق يوم 2 سبتمبر حتى يوم 12 سبتمبر. وأعلنت إدارة مهرجان فينيسيا، عن جوائزه وجاءت كالتالي: جوائز المسابقة الرسمية: أفضل فيلم .. "Nomadland" للمخرجة كلوي تشاو

أفضل .. مخرج كيوشي كوروساوا عن فيلم "Wife Of A Spy"

أفضل ممثل .. بييرفرانشيسكو فافينو عن فيلم " Padrenostro" أفضل ممثلة .. فانيسا كيربي عن فيلم "Pieces Of A Woman"

أفضل سيناريو.. "The Disciple" للمخرج كاتانيا تماني جائزة لجنة التحكيم الكبرى: "Nuevo Orden" للمخرج ميشيل فرانكو

جائزة لجنة التحكيم الخاصة "Dear Comrades" للمخرج أندريه كونشالوسكي

جائزة أفضل ممثلة/ صاعد .. روح الله زماني عن فيلم "Sun Children"

جوائز مسابقة أفاق : أفضل فيلم "The Wasteland" للمخرج أحمد بهرامي

أفضل مخرج لاف دياز عن فيلم "Genus Pan" Advertisements

أفضل سيناريو .. بيترو كاستيليتو عن فيلم " The Predators"

أفضل ممثلة .. خنساء بطمة عن فيلم " Zanka Contact"

أفضل ممثل .. يحيى مهايني عن فيلم "الرجل الذي باع جلده"

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: آنا روخا دي سوسا عن فيلم "Listen"

جوائز أفلام الواقع الافتراضي: جائزة أفضل فيلم .. مايكل ويوري كرانوت عن فيلم "The Hangman at Home"

جائزة أفضل تجربة .. كيرا بنزينج عن فيلم "Finding Pandora X"

جائزة أفضل قصة .. فان فان عن فيلم "Killing a Superstar"

جائزة "أسد فينيسيا" للعمل الأول .. آنا روخا دي سوسا عن فيلم "Listen"

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كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء..تفاصيل جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي في ختام دورته الـ 77 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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