بعد تسجيله هاتريك.. يوسف الشريف يشيد بدعم صلاح لـ"مؤمن زكريا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان يوسف الشريف، على الاحتفال بتألق لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، ودعمه لصديقه اللاعب مؤمن زكريا.

ونشر الشريف، صورًا لمحمد صلاح من مشاركته في مباراة فريقه ليفربول أمام فريق "ليدز يونايتد"، وشهدت تألق "صلاح" في أولى المباريات الافتتاحية بالدوري الإنجليزي.

وأبرز يوسف الشريف، صورة صلاح التي يدعم من خلالها صديقه اللاعب مؤمن زكريا بعد تسجيله أحد أهدافه في المباراة.

يذكر أن، ليفربول فاز على فريق ليدز يونايتد بنتيجة 4-3، فى المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب "آنفيلد"، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الكروي الجديد 2020-2021 .