تعليقات كوميدية من النجوم على احتفال هنا الزاهد بعيد زواجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة هنا الزاهد بعيد زواجها الأول من الفنان أحمد فهمي، الذي وافق أمس، 11 سبتمبر.

ونشرت هنا صورة تجمعهما بزوجها الفنان أحمد فهمي، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، علقت :"كل سنة وأنا الزئردة اللي قرفاك في عيشتك".

وحرص الفنان أحمد فهميعلى التعليق على الصورة بقوله :"بحبك"، ووضع بجانبها قلوب حمراء.

وانهالت التعليقات الكوميدية على الصورة، وكتب الفنان شيكو :"كل سنة وأنتي طيبة".

لترد الفنانة هنا الزاهد على تعليق شيكو :"عيد ميلاد إيه، لا مش عيد ميلاد".

Advertisements

ورد شيكو :"يابنتي انتي انولدتي من جديد اليوم دا، هابي بيرث داي بقولك".

وكتب الفنان حسام داغر:"يااه عدت سنة على الفرح"، ردت هنا :"حسام داغر بحبك كتير".

كما علق الفنان أحمد حاتم :"طول العمر يا رب"، ردت هنا :"هتووومز".

واحتفل الثنائي بزفافهما وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام بأحد الفنادق الكبرى في مصر، وذلك سبتمبر 2019.

من ناحية أخرى يعرض للفنانة هنا الزاهد حاليًا فيلم "الغسالة" إخراج عصام عبد الحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد سلام.